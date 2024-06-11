YouBike不到1個月大當機2次 北市府罰10萬元

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）YouBike今天全國大當機，台北市交通局表示，5月20日系統才停用過1次，不到1個月又出狀況，將依契約加重處分微笑單車公司新台幣10萬元。

台北市交通局發布新聞稿指出，YouBike系統今天上午7時51分因系統異常，造成YouBike2.0及YouBike2.0E電輔車無法租借、還車及扣款。

交通局表示，事發除立即透過市府官方Line帳號通知民眾，並發布新聞稿提醒民眾改使用其他交通工具外，並要求微笑單車迅速排除問題。上午8時27分排除問題，恢復正常租借。

交通局說明，考量5月20日剛發生YouBike全國停用事件，不到1個月又發生系統停用，為保障北市使用者權益，下午與資訊局與新北市交通局等相關人員至微笑單車公司查核，現場瞭解系統故障原因外，並要求微笑單車公司提出完整報告及改善策略。

交通局表示，微笑單車公司未來應增加系統穩定性、備援機制，及重新檢討車機更新機制，除應事先測試更新檔案對系統影響外，若有更新異常也應立即排除。

交通局指出，這次當機造成重大公共利益損害，影響公共自行車形象，後續將依契約加重處分10萬元。（編輯：戴光育）1130611