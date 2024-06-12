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屏東枋寮查獲白牌車載客 駕駛挨罰10萬起跳

2024/6/12 15:12（6/12 15:26 更新）
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交通部公路局高雄區監理所屏東監理站攜手警方稽查白牌車違規載客情形，近日在枋寮查獲一案，對白牌車駕駛處以新台幣10萬元以上罰鍰。（屏東監理站提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年6月12日
交通部公路局高雄區監理所屏東監理站攜手警方稽查白牌車違規載客情形，近日在枋寮查獲一案，對白牌車駕駛處以新台幣10萬元以上罰鍰。（屏東監理站提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年6月12日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）近期屏東監理站與警方稽查白牌車違規載客，在枋寮地區查獲1案，駕駛處以新台幣10萬元以上罰鍰；屏東監理站表示，白牌車無投保乘客責任險，籲乘客慎選合法營業車。

屏東監理站表示，近期在枋寮車站附近發現白牌車駕駛人違規載客，第1次未成功攔查，但30分鐘後同一車輛再度出現時截獲，分別訪談駕駛人及乘客，雙方均坦承以1000元價碼支付到恆春車資；對駕駛人開罰至少10萬元。

屏東監理站長羅振瑞指出，俗稱「白牌車」依規定不得載客營業，若查獲即處以駕駛人10萬元以上罰鍰並吊扣駕照及牌照4個月以上處分；白牌車所使用車輛無投保乘客責任險，萬一發生事故傷亡，理賠求償無門，請乘客選擇合法營業車輛，勿貪一時方便搭白牌車。

羅振瑞說，今年針對東港、枋寮、恆春等觀光熱點與轉運站已做14次稽查，截至目前共查獲8件；屏東監理站將持續會同屏東縣警察局加強巡檢，以保障合法業者權益及遏止白牌車違規攬客，民眾也可向監理站檢舉以維護自身消費權益。（編輯：陳仁華）1130612

交通部公路局高雄區監理所屏東監理站與警方近日在枋寮查獲白牌車違規載客情形，針對駕駛開罰，隨後也協助搭車民眾轉乘客運前往恆春。（屏東監理站提供） 中央社記者黃郁菁傳真 113年6月12日
交通部公路局高雄區監理所屏東監理站與警方近日在枋寮查獲白牌車違規載客情形，針對駕駛開罰，隨後也協助搭車民眾轉乘客運前往恆春。（屏東監理站提供） 中央社記者黃郁菁傳真 113年6月12日
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