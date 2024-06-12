屏東枋寮查獲白牌車載客 駕駛挨罰10萬起跳

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）近期屏東監理站與警方稽查白牌車違規載客，在枋寮地區查獲1案，駕駛處以新台幣10萬元以上罰鍰；屏東監理站表示，白牌車無投保乘客責任險，籲乘客慎選合法營業車。

屏東監理站表示，近期在枋寮車站附近發現白牌車駕駛人違規載客，第1次未成功攔查，但30分鐘後同一車輛再度出現時截獲，分別訪談駕駛人及乘客，雙方均坦承以1000元價碼支付到恆春車資；對駕駛人開罰至少10萬元。

屏東監理站長羅振瑞指出，俗稱「白牌車」依規定不得載客營業，若查獲即處以駕駛人10萬元以上罰鍰並吊扣駕照及牌照4個月以上處分；白牌車所使用車輛無投保乘客責任險，萬一發生事故傷亡，理賠求償無門，請乘客選擇合法營業車輛，勿貪一時方便搭白牌車。

羅振瑞說，今年針對東港、枋寮、恆春等觀光熱點與轉運站已做14次稽查，截至目前共查獲8件；屏東監理站將持續會同屏東縣警察局加強巡檢，以保障合法業者權益及遏止白牌車違規攬客，民眾也可向監理站檢舉以維護自身消費權益。（編輯：陳仁華）1130612