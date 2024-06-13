北市首創共享機車專用格位 3業者機車都可停

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）北市全國首創試辦共享機車專用停車格，包含逸仙路、民生東路、富錦街共30個格位，3家共享機車業者的機車都可停；試辦到9月30日止，視成效看是否擴大到別區。

北市交通局今舉辦記者會，宣布即日起試辦共享機車專用停車格計畫，地點在逸仙路2機車彎12格、民生東路五段167號前6格、富錦街515號前12格，共30個格位， WeMo Scooter、iRent、GoShare等3家業者響應，旗下共享機車都可停放。

交通局表示，考量機車停車供給有限，為鼓勵民眾使用共享運具，降低私人運具使用及持有，與松山區富錦里、信義區興隆里合作試辦共享機車專用區，強化共享機車借還點的辨識性，提高借還車便利性以吸引更多民眾使用，降低對私人機車的依賴，也同步改善共享機車停放秩序。

提出這個點子的富錦里長李煥中說，他以YouBike為觀察對象，發現里內建置YouBike後，民眾購買自行車的行為明顯下降，且里內自行車任意停放、棄置等亂象也減少，而參考過往問卷調查發現，約33.3%的共享運具使用者有降低購買機車意願；19%表示會減少使用自有機車。

經與交通局討論，李煥中提出「共享機車專用停車格專案計畫」，期待里民能逐步降低購置私人機車；交通局補充，倡議以「使用」取代「擁有」，推動全國首創試辦共享機車專用區試辦計畫。

交通局說，共享機車專用區將有標誌明載，並以藍色格線及白色字樣提醒民眾，宣導期到7月30日，若之後民眾將私人機車停在此處，會被依違規停車罰新台幣600至1200元。

業者方面，WeMo Scooter APP設置「租還站PIN點」，讓民眾透過手機即可找到專用格位，另提供新註冊用戶500元騎乘券；iRent提供共享機車專用停車格加碼優惠，自6月24日起至9月30日，民眾騎iRent共享機車至共享機車專用停車格並符合「還車且租期超過15分鐘（含）以上」等資格，將贈送iRent共享機車前6分鐘折抵券。

GoShare則提供新用戶首次騎乘享前30分鐘免費優惠券，透過公私合作共同改善共享機車停放秩序及鼓勵民眾使用共享運具。（編輯：張銘坤）1130613