夏日消暑好去處 新北鶯歌陶博館戲水池6/15開放

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（中央社記者楊侃儒新北13日電）迎接夏日，新北市立鶯歌陶瓷博物館今天說，15日起將免費開放館內戲水池，開放時間為每週三至週五上午9時30分至下午5時，週六、週日及國定假日延長至晚間6時。

陶博館今天發布新聞稿指出，夏天高溫炎熱，戲水池及兒童遊戲區的玩沙沙坑區，許多遊客期待開放，開放前已先經過環境設施整備，一旁也有簡易沖洗區及淋浴間提供民眾使用。

陶博館表示，為維護戲水安全，請家長及小朋友們務必留意戲水池旁公告注意事項，並配合現場工作人員指揮。

陶博館提醒，戲水時注意自身安全，幼兒玩水時，需有大人全程陪同，避免孩童在池畔中攀爬、奔跑或推擠，也不可乘坐或重壓池內陶瓷球體。此外，在池畔休息區鋪設野餐墊共享休憩時光時，勿擋住通道。

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此外，陶博館表示，陶瓷藝術園區假日安排師傅詹國祥示範傳統製陶技法「腳踢轆轤」，重現早期電動拉坯機出現前，台灣窯場製陶師傅用腳使力，讓傳統轆轤高速轉動，將陶土拉坯成形的技藝。

陶博館表示，活動資訊可上「新北市立鶯歌陶瓷博物館」網站（http://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或「鶯歌陶瓷博物館」粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。（編輯：龍柏安）1130613