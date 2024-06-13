金門建議修法可設賽馬場 陳福海：敏感法條應多討論

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（中央社記者洪學廣金門13日電）無黨籍金門縣議員董森堡今天質詢表示，縣府企圖在離島建設條例建議修法新增特許設置觀光賽馬場，個人表達強烈反對；縣長陳福海回應，敏感法條應充分討論，但若牽扯賭場絕對反對。

金門縣政府今天於定期會進行「離島建設條例」專案報告，董森堡質詢時質疑，依照縣府提的「離島建設條例」修法建議專案報告中，有議員建議離島建設條例將開放設置觀光賽馬場。

陳福海當場回應，行政部門應更有敏銳性，要修這種敏感法條應讓議會人員更廣泛表達意見才能提出來；針對觀光賽馬場，個人也覺得要再重新思考，提倡觀光有很多方向，但若牽扯到「賭場」絕對反對。

董森堡說明，縣府將建議修正條文第10條之3，開放離島設置觀光賽馬場，觀光賽馬場申請程序、設置標準、相關監督管理事項實施辦法，由離島縣政府訂之，且特許經營觀光賽馬場從事觀光賽馬者，不適用動物保護法相關規定及刑法賭博罪章。

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董森堡進一步質疑陳福海在擔任立委期間，利用離島建設條例漏洞與其他立委修法通過10-2條例，以致後續澎湖、金門、馬祖地區因促賭與反賭辦理多場公投，嚴重撕裂居民情感；2017年金門地區辦理博弈公投，在地方反賭人士大力奔走，以及中國政界、宗教界強烈反對，金門縣民最終以2萬4368票比2706票，將近10比1壓倒性勝利下拒絕了金門賭場。

董森堡表示，縣府此舉在撕裂金門居民情感，置9成金門反賭民意於不顧。（編輯：陳仁華）1130613