大學分科測驗將登場 台中糕餅店獻狀元糕祝福考生

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）大學分科測驗即將登場，台中市觀旅局攜手糕餅商業同業公會今天在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」活動，近百名學生及5家糕餅老店祈福，現場發送500份狀元糕，祝考生高分上榜。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，局長陳美秀指出，每逢新學期或學測前夕，常見民眾向文昌帝君祭祀祈求獲得良師、順遂考運與高中狀元等祈願。準備祭品除可選擇鮮花水果，寓意「狀元」的傳統狀元糕也常見供桌上。

台中市糕餅公會召集人紀旭東說，狀元糕並非考生限定，傳統嫁娶、考取功名、謝師、祝賀升遷都可吃，如嫁娶時則象徵「吃狀元糕、嫁狀元尪、生狀元子」、加官進爵時則是祝福對方節節高（糕）升。

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立法院副院長江啟臣表示，豐原是糕餅之鄉，搭配在地信仰中心慈濟宮舉辦活動相當應景。他也勉勵學子們，面對各樣考驗，不用擔心太多，有時跌倒反而跑得更快，有努力一定就會有成績。慈濟宮主委陳誌峰也對考生送上祝福，希望同學們考運亨通。

觀旅局補充，7月13日將舉辦「糕豐盛事」活動，推出2梯次的「走讀霧峰林家宮保第園區」免費導覽，探訪宮保第園區雕琢細膩的建築細節、聆聽趣味小故事。（編輯：郭諭儒）1130615