詐團一頁式廣告賣巴黎奧運商品 北市法務局示警

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）巴黎奧運落幕，台北市法務局今天發布消費警訊，有詐騙集團假冒知名運動品牌刊登「一頁式網頁」廣告，販售「中華隊代表應援服」，已通報調查局並提醒民眾留意。

法務局今天透過新聞稿發布消費警訊，指2024巴黎奧運圓滿落幕，台灣代表團創下2金、5銅佳績，優異表現與堅韌精神振奮國人。但有詐騙集團看準這波熱潮，於各社群媒體投放「一頁式網頁」廣告，假冒知名運動品牌販售「中華隊代表應援服」。

值得注意的是，經台北市消保官向知名運動品牌優乃克公司（Yonex）查證，證實上述「一頁式網頁」內容是盜用其官方臉書專頁圖文

法務局表示，消保官已通報法務部調查局此案，並提醒民眾切勿受騙上當。

優乃克公司也說，確認上述「一頁式網頁」為假冒官方經銷通路，並盜用官方線上商城圖文，公司並無與任何百貨商場合作推出低價優惠，呼籲消費者勿購買來路不明的商品，或於上述「一頁式網頁」下單。

台北市簡任消保官龔千雅指出，「一頁式廣告」常以時下最火紅的相關周邊商品搭配熱潮銷售，以不符市價折扣優惠的行銷手法，吸引民眾下單購買，詐騙網頁遍及臉書、IG 、Threads、LINE、入口網站或社群媒體，並強調貨到付款、享7日猶豫期等，藉此降低民眾戒心行騙。

龔千雅呼籲，民眾應透過官網或官方經銷通路等正常銷售管道購買，避免透過臉書或LINE廣告等連結購物，購買後若發覺有異可拒絕收貨付款。

此外，如已收貨付款後發現被騙，應儘速撥打送貨單上的寄件人電話辦理退款，若無法聯繫上寄件人，也可向取貨超商或送貨宅配業者反映，請其協助辦理退款。

法務局提醒，消費者有任何消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。（編輯：謝雅竹）1130814