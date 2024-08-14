台37線從嘉義延伸台南 將提報政院審議

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）高鐵橋下道路省道台37線從嘉義至台南延伸案109年遭政院打回票，因時空變遷，公路局與嘉縣府將重新整理與檢討，再提報政院核定；縣府期望阻礙較少的嘉義至新營段先行建設。

立法院交通委員會考察嘉縣地區交通建設，今天上午在縣府聽相關單位簡報，討論高鐵橋下道路省道台37線延伸案、布袋商港聯外道路新闢工程及研商水上車站大平台規劃；交通部長李孟諺、民進黨立委蔡易餘、國民黨立委王育敏，嘉義縣長翁章梁皆出席。

嘉義縣府建設處簡報「台37線往南延伸新營、串連南科提案」指出，民國107年12月公路總局完成可行性研究期末報告，但109年4月行政院函復意見，要求就本案再予以檢討。

但時空變遷，嘉義已設置科學園區，為串聯嘉義及台南科學園區鏈結南部半導體S廊帶，整合嘉義、新營與台南等3個生活圈的整體發展，請公路局重啟台37往南延伸可行性研究作業。

交通部公路局長陳文瑞發言指出，台37線延伸案從嘉義太保至南科必須經過八掌溪、國道1號、台84線、國道8號等等都需要高架化，還須徵收民地，並非只是在高鐵下方做側車道而已；他認為先從109年行政院的建議進行檢討與整理。

翁章梁表示，北台南人搭高鐵都在嘉義站搭車，建議先建設新營到嘉義這段，阻礙較少，可早日滿足鄉親的期待。

李孟諺認為，台37線延伸案若完成，北台南與南嘉義可連結成生活圈，至少串連5、6個科技園區與工業區，滿足廠商運送貨櫃至高雄港的需求，他同意重啟可行性評估，但路段規劃以平面道路為主。

此外，縣府表示，布袋商港聯外道路新闢工程111年縣府提出新台幣13億6000萬元預算，此預算未含鍍鋅鋼筋費用，且考量物價指數已提升，且包商利潤低於平均，恐有流標風險，今年請求新增預算1.53億元。會中決議新增經費將交通部、航港局與縣府三方再研議如何分擔。

最後討論的水上車站大平台規劃，與會的地方人士爭議多，但皆希望中央能重新評估水上段鐵路高架化，就不用規劃大平台，解決平交道造成的交通瓶頸，促進地方發展，請交通部參酌。（編輯：郭諭儒）1130814