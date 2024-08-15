中市695路新闢公車19日上路 每天12班服務海線居民

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中港特定區近年社區與就業人口增加，中市府與中台灣客運盤點路線，將95副線公車改號為695路公車，19日起每天營運增至12班次，也滿足清水、大甲、外埔等海線地區民眾乘車需求。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中港新市鎮周邊地區近年推動重大建設，招商引資效益之下，近年來隨著大型社區落成，民眾移入海線地區人口大幅成長。

市府交通局長葉昭甫指出，交通局配合地方需求已陸續協調台中客運、統聯客運，調整128、303、307副、308副路線，及睿奕交通新闢678路線進駐台中港特定區服務，提升當地居民及學生通勤便利性。

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葉昭甫說，台中港特定區鄰近社區移入人口年輕化，因一部分屬於清海國中學區，既有公車路線、班次尚無法滿足通勤與通學需求，經協調中台灣客運將原95副線「六福公園－土城」裁切升級為695路公車「大勇四維東路口－土城」，每天營運班次由10班次增加至12班次，加強服務清水、大甲、外埔民眾乘車便利性。

交通局說明，695路公車19日起實施，籲請民眾搭車時多加留意相關乘車資訊，可至「台中市即時公車動態資訊」網站，或下載官方版「台中公車」APP查詢。（編輯：陳仁華）1130815