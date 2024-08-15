紅火蟻防治 桃市導入無人機技術撒餌9月下旬實施

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市政府今年將無人機技術導入紅火蟻防治，預計9月下旬於大溪月眉地區二期休耕田實施，防治面積約90公頃，預計只要1個工作天就可以完成餌劑撒布，將提升桃園市餌劑覆蓋率。

桃園市政府農業局、農業部動植物防疫檢疫署及國家紅火蟻防治中心今天在桃園市大溪區辦理「無人機撒佈入侵紅火蟻防治餌劑示範活動」。

農業局表示，傳統上的紅火蟻餌劑防治，是由人員使用背負式動力撒布機或駕駛自動化餌劑撒布車於地面施作，但易受限於山區、雜木林或斜坡地等不易進入且具施作風險的區域，導致無法有效落實、造成防治缺口。

農業局指出，透過無人機撒布餌劑防治紅火蟻技術可補足傳統防治的缺口，目前預計在9月下旬於大溪月眉地區二期休耕田實施，規劃防治面積約90公頃，只要1個工作天就可以完成，能精確且便捷完成防治。

農業局表示，國家紅火蟻防治中心自民國108年起辦理桃園市紅火蟻發生率調查，桃園在111年首度達成發生率降至20%以下成效，去年更下降至17.2%，期盼今年將無人機技術導入紅火蟻防治將提升餌劑覆蓋率，降低紅火蟻棲群密度及發生率。（編輯：戴光育）1130815