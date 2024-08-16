新北潭底溝抽水站機組更新決標 拚2年後降低惡臭

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）塔寮坑溪下游潭底溝流經樹林、新莊區，但因地勢低漥，污水及污泥常沉滯引發惡臭。新北市水利局指出，抽水站機組更新工程今天決標，預計10月開工，2年後可望降低惡臭。

水利局今天晚間表示，新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建），因應內政部國土管理署縮減補助經費，採2階段招標執行，優先辦理第1標設計發包作業，新設抽水機及子溝工程；第2標，將視後續補助經費辦理。

國民黨新北市議員蔡健棠今年6月總質詢抨擊，潭底溝長年惡臭是居民難忍的夢魘，每逢夏天高溫就產生臭味，居民、師生痛苦，質疑「數十年來有沒有政府」。

水利局今天指出，第1標工程優先執行閘門共構站，但因缺工缺料導致廠商投標意願低，今年5月陸續開標，但3度流標。經檢討標案內容、工期、經費及瞭解廠商需求後，重新招標，採購金額為新台幣3億6000餘萬元。

相關工程招標今天決標，水利局表示，目前辦理對保、工程訂約、審查施工相關計畫書件、施工前整備，預計於10月開工，工期785天，可望2年後完工。

水利局回應中央社記者詢問時指出，潭底溝的溝底比塔寮坑溪低，加上沿岸有許多工廠，排水不易流動才造成污泥沉積，因此，除優化抽水效能，將設置子溝加速流水，調整渠底坡度，以減少異味。

相關工程未施作前，水利局表示，已先裝設臨時抽水機組，加快流速、減緩異味，預計9月底發揮功能。

民眾黨新北市議員陳世軒指出，潭底溝長年惡臭已是南新莊地區居民的夢魘，選前多次承諾要大力推動整頓沉痾。今天決標，按原計劃工期預計2年，他將追蹤工程進度，讓民眾不必再摀鼻過日子。（編輯：戴光育）1130816