台東關山阿美族聯合豐年祭 滾輪胎撒魚網較勁

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣關山鎮今天舉辦阿美族聯合豐年祭，除傳統鋸木頭、撒魚網外，還有創新滾輪胎。雖然抓豬比賽屢遭動保團體批評，活動中仍然安排，族人表示，抓豬和殺豬是傳統文化。

關山鎮阿美族5個部落，每2年舉辦聯合豐年祭，今年由電光部落輪值，今天近千名族人穿著傳統服飾群聚在親水公園原住民文化廣場，由輪值的電光部落頭目張萬生（大會總頭目）帶領8名青年衛士進場與德高、新福及隆興3個部落頭目進行祈福儀式。

包括原民會副主委杜張梅莊、國民黨立委黃仁、台東縣長饒慶鈴等人應邀參加；屏東縣東港鎮公所也組團觀摩。

饒慶鈴致詞表示，阿美族文化的服飾、傳統歌謠非常具有特色，讓各族群獨特的族群文化傳承，是縣政府非常重視的大事，因此成立全國最多的文健站（109站），讓長者可以健康快樂度過晚年生活。

千人大會舞後是抓豬競技，各部落組成最強團隊追著豬跑。

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過去原住民部落在祭儀活動中經常舉辦抓豬競賽，遭到動保團體批評。關山鎮公所表示，抓豬競技是為延續族人傳統狩獵文化。現場族人表示，抓豬和殺豬是阿美族傳統文化，在重要祭儀經常要殺豬，殺豬前要先學會抓豬。

除了抓豬外，還有傳統的鋸木頭、負重、撒魚網等競賽，以及滾輪胎、創新歌舞表演，各項技能比賽有列入計分，分別頒發新台幣1萬6000元至8000元獎金獎勵。（編輯：謝雅竹）1130817