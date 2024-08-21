防治玉米害蟲新式蜂球搭配無人機精準投放 更省工

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）防治玉米害蟲－秋行軍蟲、玉米螟，農民多以人工釘赤眼卵蜂片方式，花蓮農改場與文化大學、動植物防疫檢疫署及台糖公司合作，開發新式蜂球，再以無人機GPS定位投放，精準省工。

農業部花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，赤眼蜂屬（Trichogramma spp.）的寄生蜂可用於農作物害蟲防治，例如台灣在40年前即開始以赤眼卵蜂片釘在玉米葉片上防治玉米螟，利用寄生蜂羽化後尋找寄主的卵寄生，抑制害蟲孵化，為良好生物防治天敵。

除玉米螟外，也可寄生秋行軍蟲、甘蔗螟蛾卵粒，因此可應用於玉米、甘蔗及高粱等作物上。

花蓮農改場指出，一般在田間施放赤眼卵蜂，是利用人工將蜂片釘於玉米葉片背面中央，每隔10公尺一片，每公頃約放置121片，須花費1至2小時。

由於耗時費工，因此團隊研發新式蜂球，球體設計易拋投，可節省人力與施用時間，且球殼材質容易被土壤分解，對環境友善。

另外，球殼上的狹縫寬度是依據赤眼卵蜂體型大小量身打造，並以雷射方式裁切，供寄生蜂羽化後由縫隙順利飛出，且避免雨水與螞蟻等外界威脅因子入侵球殼內干擾；此蜂球設計已取得新型專利，並且將技術移轉製造販售。

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花蓮農改場表示，為使新式蜂球有效率並精準施放於大面積田區，團隊合作開發「GPS定位投放球體裝置製造技術」，可附掛於無人飛行載具；經田間試驗調查，每公頃只需5至10分鐘即可完成蜂球投放作業，相較於傳統手釘蜂片效率提高6倍以上，且任務投放成功率達97%，搭配低頻度施藥及正確施用蜂球時機點，可將玉米危害率減少至5%以下。

花蓮農改場指出，新式蜂球與無人機GPS定位投放蜂球技術的研發，有助大規模生物防治產業化應用，自動化及智慧化功能的導入減輕人力負擔，提高生物防治效能，減少農藥施用頻度、害蟲危害及有利於提升國產雜糧自給率，支持環境友善及永續農業發展。（編輯：陳仁華）1130821