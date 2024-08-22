民眾控連鎖咖啡店喝到蒼蠅 中市食安處稽查

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）有民眾在台中市中清路一家連鎖咖啡店購買飲品，喝到最後一口驚覺口感怪異，後來發現是隻蒼蠅。民眾心生噁心還出現上吐下瀉狀況，就醫診斷急性腸胃炎，台中市食安處將前往店家稽查。

有民眾在20日前往台中市中清店一家連鎖咖啡店消費，他表示，喝到最後一口時，發現口感怪異有刺刺的感覺，用舌尖去感受還有細細的枝節，後來發現是小指般大小的蒼蠅，被咬破的肚子還跑出數隻死亡的蛆。

民眾指出，噁心之餘，還發生上吐下瀉情況，隨後因肚子不適，就醫診斷出急性腸胃炎。歷經如此遭遇，讓他身心俱疲，以後不敢再前往該店消費。

店家透過文字稿告訴媒體，門市皆有定期清消，員工製作均符合標準流程，第一時間已與門市進行了解中，並嘗試與顧客取得聯繫。

台中市食安處表示，對於民眾反映飲料中疑似有異物，將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。（編輯：張雅淨）1130822