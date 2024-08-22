竹東仁愛停車場公園紅火蟻咬傷人 公所投藥防治

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣竹東鎮公所今天表示，日前獲報鎮內仁愛停車場公園有民眾遭紅火蟻咬傷，已設置告示牌提醒民眾注意、勿靠近，以免被咬，也會定期施灑藥劑防治。

新竹縣竹東鎮公所今天發布新聞資料指出，鎮內中央市場旁的仁愛停車場公園，公所近期接獲多起紅火蟻攻擊民眾的通報，經確認為紅火蟻出沒，甚至發現蟻丘。

竹東鎮公所指出，已設置告示牌提醒民眾小心紅火蟻，民眾若發現疑紅火蟻或蟻丘出現，勿靠近或破壞，應盡快通報相關單位，後續經專人確認後會插下紅火蟻防治旗、拉起封鎖線並投藥防治。

針對防治作為，竹東鎮公所表示，已採購2種藥劑交互施灑，確保蟻群不會再擴散，民眾若看到插有紅火蟻防治旗或封鎖線封鎖區域，需保持距離不要靠近，以免遭咬。

竹東鎮公所指出，民眾若遭紅火蟻叮咬，可能會出現過敏相關反應，應盡速就醫治療，以確保安全。

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根據國家紅火蟻防治中心網站資料指出，入侵紅火蟻原分布南美洲巴拉那河流域，亞洲地區過去一直未有發現入侵紅火蟻的報告發表，2003年9月間於桃園與嘉義地區發現疑似入侵紅火蟻危害農地案例，經台灣大學採樣鑑定後確定是入侵紅火蟻，且陸續有農民與民眾遭叮咬而送醫案例通報。

紅火蟻以腹部螫針將毒液注入皮膚，會引發灼熱、疼痛及搔癢等感覺。數小時後，被螫處形成膿皰，經過10天左右便可復原，但通常會留下疤痕；若膿皰破掉，容易引起細菌感染，少數體質敏感者，可能產生過敏性休克反應，嚴重者甚至死亡。（編輯：戴光育）1130822