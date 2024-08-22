屏東試辦遠距檢傷分類輕重症分流 盼提升醫療效能

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）消防署統計全台緊急醫療出勤次數去年達131萬次，其中危及生命個案少於3%；屏縣府衛生局與台灣急診醫學會今天辦理遠距檢傷分類試辦計畫宣導說明會，盼有效提升醫療效能。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，依消防署統計全台緊急醫療出勤次數從民國100年約100萬次增加到112年約131萬次，每年約以2%速度持續增加中，急病及車禍案件約各占37%，危及生命個案則少於3%，不僅造成各縣市救護資源不足壓力，許多輕症病患若透過救護車就醫，將增加救護人員負擔與救護成本上升的雙重問題；但並非所有民眾都是故意呼叫救護車，而是不清楚自身或身旁須協助者，是否需要使用到救護車。

屏東縣府衛生局與社團法人台灣急診醫學會，今天辦理遠距檢傷分類試辦計畫宣導說明會，參與單位包含轄內23家醫院、衛生局所、消防局及基層診所人員，由台灣急診醫學會榮譽理事醫師陳維恭介紹社群平台功能，進而推廣至民眾使用端。

陳維恭指出，透過諮詢平台值班人員，進一步協助119院前緊急諮詢與檢傷分類工作，減少輕症病人緊急就醫需求；若能以遠距檢傷分類作為醫療分流工具，期待可提升醫療效能。

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衛生局長張秀君表示，遠距醫療為提升民眾醫療近便性，過去主要運用在偏鄉、醫療資源不足等地區；運用通訊科技來解決醫療資源分布不均與不平等問題，是目前全世界新進國家改善偏鄉醫療重要且可行策略，也是衛福部強化偏鄉醫療照護重要策略之一。

衛生局提醒，民眾若接到相關網絡人員推廣申辦遠距檢傷分類試辦計畫官方Line帳號系統，可踴躍加入，如有相關疑問，可致電衛生局醫政科洽詢。（編輯：陳仁華）1130822

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