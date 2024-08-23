台東班班有鬼頭刀 助漁民銷售為學童添營養

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）過去台東成功鎮新港漁港9成鬼頭刀銷往美國，但從去年起美國不再進口，台東縣政府營養午餐新增鬼頭刀料理，為學童添營養，也幫助漁民銷售，今天由卑南國中學生首先嘗鮮。

開學在即，台東縣國中小學營養午餐料理將增加鬼頭刀菜色，今天由卑南國中學生首先嘗鮮，台東縣長饒慶鈴也邀請各界試吃，同時邀請提議「班班有鬼頭刀吃」的台東無黨籍縣議員許進榮、新港漁會總幹事陳俊銘參加。

今年5月間許進榮在縣議會質詢饒慶鈴時，建議營養午餐增加鬼頭刀料理，不僅增添學生營養，也可以幫助漁民銷售。

許進榮今天致詞時說，鬼頭刀是新港區漁會產量最高的漁類，過去9成外銷美國，但美國去年起不再進口，導致魚販的屯貨愈來愈多，供需失衡，價格下跌，漁民雖滿載而歸，臉上卻沒有笑容。

陳俊銘表示，美國不再進口新港漁港的鬼頭刀，導致稍微滯銷，今年又碰上花蓮地震，造成交通不便，魚貨運輸受影響，魚價下跌，幸好3年前漁會開始蓋加工廠，今年派上用場，就地加工提供學校用餐。

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饒慶鈴表示，藉此讓學生在午餐品嘗到新鮮營養的在地漁獲，孩子們能夠吃得開心、更營養，家長能夠安心，也期盼協助漁民及擴大鬼頭刀的銷售，讓更多人認識並享用台東鬼頭刀的美味。

饒慶鈴表示，縣政府除了在營養午餐中推廣富營養價值的優質漁獲外，也將持續與漁會合作，輔導漁民進行漁業改善計畫（FIP）認證，協助落實漁獲填報系統，並擴大鬼頭刀銷售通路，讓台灣水產業獲得更多國際標章認證，也對全球生態保育及永續盡一份心力，也期盼更多人認識並享用到台東鬼頭刀的美味。（編輯：郭諭儒）1130823