濱海作戰指揮部屏東基地 立委提避難所等3訴求

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（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）海軍2026年將成立濱海作戰指揮部，其中屏東基地位址涵蓋車城鄉埔墘村以及恆春鎮茄湖里。今天地方召開協調會，民進黨立委徐富癸提出增設避難所與提高睦鄰經費等3點訴求。

台灣對美軍購100套岸置「魚叉」反艦飛彈系統，未來將納編於海軍2026年新設的濱海作戰指揮部，統合強化濱海反艦打擊能量，車城鄉的埔墘、恆春鎮茄湖2處營區為基地選項。徐富癸3月召開埔墘協調會，今天再度邀集海軍司令部、恆春鎮公所等相關單位在茄湖活動中心召開協調會。

徐富癸辦公室發布新聞稿表示，代表2村里居民向國防部爭取，會中提出包括增設避難所、睦鄰經費提高與落實、營區周邊道路改善等3項要求。出席國防部官員允諾帶回進一步研擬。

徐富癸說，對於增設避難所，軍方應以有備無患態度面對營區整體安全。營區周邊道路營區因訓練有軍卡或戰車經過，加上豪雨侵襲，導致路面破損坑洞情況，也要求國防部一同改善。同時施工期間要確保水土保持、噪音控制，不能影響居民生活品質。

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至於備受討論的睦鄰經費，徐富癸表示，由於國防部受限睦鄰經費依法數額及用途有限，無法滿足鄉親期待，已要求國防部研議適當調高補償金額，提供便民補償金發放方式，並加強睦鄰，經費運用必須確實回饋鄉里。

茄湖里長尤信化告訴中央社記者，當地居民最在意避難所建置，以及地方補償金發放。睦鄰經費在今天協調會中並無具體說明，盼國防部後續落實居民需求。（編輯：孫承武）1130823