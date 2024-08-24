本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
羅冠聰遭通緝流亡4年仍冀望返鄉 盼當擴音器傳遞香港處境
首頁 / 地方

高雄海洋派對大港造筏 陳其邁組隊下水奪第3名

2024/8/24 21:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄24日電）2024高雄海洋派對「大港造筏」今天在大港橋水域壓軸登場，吸引逾百創意隊伍參賽爭新台幣16萬元總獎金，市長陳其邁組隊親自下水競技，船體以垃圾車為發想，最後獲得第3名。

「大港造筏」活動現場歡笑聲不斷，陳其邁邀請民進黨立委邱議瑩、食尚玩家主持人阿松及高雄全家海神隊球星到場同樂，除創意船隻海上競速外，周邊也設置海上遊戲區，讓民眾在大港橋水域消暑一夏。

陳其邁會前聯訪時說，水上造筏年初黃色小鴨造訪高雄時曾經舉辦過，當時受到熱烈歡迎，有很多人一直對他嗆聲要PK。陳其邁今天率運發局長侯尊堯、環保局長張瑞琿、青年局長張以理組成市長隊，船體以垃圾車為發想，向辛苦的清潔工作人員致敬，感謝他們辛勤付出。

大港造筏這次有120隊隊伍報名參加，運發局表示，其中包含許多組別如乘風破浪、創意造型及環保永續獎等，活動除了鼓勵市民朋友發揮想像力，也落實還河於民政策，希望能夠藉由更多的水上活動，讓民眾親近水域。

陳其邁在賽前不斷問「市長隊」有沒有信心，他笑著說，有信心可以不翻船，準備把冠軍帶回市府。隨後與焦頭爛「鵝」隊、食尚玩家阿松隊、全家海神隊及邱議瑩帶領的「紅色小跑車」隊在水道上同場競速，現場氣氛熱絡。

比賽最後結果，市長隊伍贏過全家海神隊及「紅色小跑車」隊，但被焦頭爛「鵝」隊及食尚玩家阿松隊追過，最終排名第3。

運發局表示，此次大港造筏競賽中創意無限，包含車友團「臺灣獼猴隊」帶來了創意十足的海上吸塵器、火箭筒、瘋狂飛馬等特色船筏，計程車團隊以計程車配色發想，結合台灣熱情設計船隻，還有左營高中師生搭上運動賽事熱潮，打造了海上漂移羽球場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大港造筏競賽明天還有最後1天賽程，活動現場除了參賽者的創意船筏，為了擴大參與，運發局更規劃線上互動平台，參與者可以透過手機即時押注每梯次賽事優勝隊伍，也能票選人氣造型獎，提升現場觀眾參與感。

此外，現場也開放造筏體驗名額，更可重溫歷史知名節目百戰百勝水域遊戲活動，規劃海上遊戲區，包含刺激的水上拔河、急速奔馳以及水上投籃挑戰，民眾可免費現場預約，並設有船筏展覽及親子互動區等豐富多彩的活動，拉近大家與水域的距離。（編輯：郭諭儒）1130824

陳其邁
帶國策顧問聘書追思曾貴海 賴清德：他是台灣之光高雄市補助防水閘門 加碼並延長申請至12/31
邱議瑩
民進黨多人表態選高雄市長 陳其邁贊成提早初選邱議瑩籲風災相關補助延後收件 高市府：朝此研議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：