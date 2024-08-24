高雄海洋派對大港造筏 陳其邁組隊下水奪第3名

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）2024高雄海洋派對「大港造筏」今天在大港橋水域壓軸登場，吸引逾百創意隊伍參賽爭新台幣16萬元總獎金，市長陳其邁組隊親自下水競技，船體以垃圾車為發想，最後獲得第3名。

「大港造筏」活動現場歡笑聲不斷，陳其邁邀請民進黨立委邱議瑩、食尚玩家主持人阿松及高雄全家海神隊球星到場同樂，除創意船隻海上競速外，周邊也設置海上遊戲區，讓民眾在大港橋水域消暑一夏。

陳其邁會前聯訪時說，水上造筏年初黃色小鴨造訪高雄時曾經舉辦過，當時受到熱烈歡迎，有很多人一直對他嗆聲要PK。陳其邁今天率運發局長侯尊堯、環保局長張瑞琿、青年局長張以理組成市長隊，船體以垃圾車為發想，向辛苦的清潔工作人員致敬，感謝他們辛勤付出。

大港造筏這次有120隊隊伍報名參加，運發局表示，其中包含許多組別如乘風破浪、創意造型及環保永續獎等，活動除了鼓勵市民朋友發揮想像力，也落實還河於民政策，希望能夠藉由更多的水上活動，讓民眾親近水域。

陳其邁在賽前不斷問「市長隊」有沒有信心，他笑著說，有信心可以不翻船，準備把冠軍帶回市府。隨後與焦頭爛「鵝」隊、食尚玩家阿松隊、全家海神隊及邱議瑩帶領的「紅色小跑車」隊在水道上同場競速，現場氣氛熱絡。

比賽最後結果，市長隊伍贏過全家海神隊及「紅色小跑車」隊，但被焦頭爛「鵝」隊及食尚玩家阿松隊追過，最終排名第3。

運發局表示，此次大港造筏競賽中創意無限，包含車友團「臺灣獼猴隊」帶來了創意十足的海上吸塵器、火箭筒、瘋狂飛馬等特色船筏，計程車團隊以計程車配色發想，結合台灣熱情設計船隻，還有左營高中師生搭上運動賽事熱潮，打造了海上漂移羽球場。

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大港造筏競賽明天還有最後1天賽程，活動現場除了參賽者的創意船筏，為了擴大參與，運發局更規劃線上互動平台，參與者可以透過手機即時押注每梯次賽事優勝隊伍，也能票選人氣造型獎，提升現場觀眾參與感。

此外，現場也開放造筏體驗名額，更可重溫歷史知名節目百戰百勝水域遊戲活動，規劃海上遊戲區，包含刺激的水上拔河、急速奔馳以及水上投籃挑戰，民眾可免費現場預約，並設有船筏展覽及親子互動區等豐富多彩的活動，拉近大家與水域的距離。（編輯：郭諭儒）1130824