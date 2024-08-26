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台南雨水下水道維護獲肯定 黃偉哲：持續治水建設

2024/8/26 11:24（8/26 11:36 更新）
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台南市政府水利局獲內政部國土管理署113年度雨水下水道維護管理考評優等獎，與台北市、新北市並列。圖為雨水下水道評核情形。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月26日
台南市政府水利局獲內政部國土管理署113年度雨水下水道維護管理考評優等獎，與台北市、新北市並列。圖為雨水下水道評核情形。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府水利局獲內政部國土管理署113年度雨水下水道維護管理考評優等獎，與台北市、新北市並列，台南市長黃偉哲要求水利局持續治水工作，建設雨水下水道及抽水站。

台南市政府水利局新聞稿指出，內政部國土管理署自民國100年開辦雨水下水道系統訪評，每年度針對各縣市政府雨水下水道系統維護管理進行考核，113年度台南市在競爭激烈的直轄市（甲）組脫穎而出，執行績效獲得中央「優等」獎肯定，與台北市、新北市並列。

水利局指出，雨水下水道系統年度考評分別針對雨水下水道幹線、抽水站、雨水調節池進行「書面」及「實地」訪評，實地訪評由國土管理署抽選2處不同幹線雨水下水道，及至少1座抽水站或調節池進行考核，以無人飛行球進行下水道錄影，並於書面訪評時展示錄影成果。

水利局指出，書面訪評部分針對「組織人力」、「預算編列」、「抽水站抽水機組操作維護管理情形」、「雨水調節池清淤及維護管理情形」、「雨水下水道維護管理情形」、「雨水下水道資料庫業務」、「防汛措施」等項目進行全面性綜合評比。

水利局說明，雨水下水道及抽水站建設影響市區排水，台南市幅員廣闊，雨水下水道建設740公里位居全國最長，建設及維護管理尤為不易，台南市仍編列充足預算與專責人力、落實雨水下水道及抽水站維護管理及職安規定，定期辦理下水道檢查及清疏工作。

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水利局指出，此次評核前已超前預佈492部移動式抽水機組、完成防汛人員教育訓練及講習等基本工作，及早準備汛期挑戰，且以「智慧防汛展示平台」、「AI辨識下水道缺失」、「抽水站智慧化機組履歷」等創新作為獲得委員青睞。

黃偉哲指出，「優等」是雨水下水道系統維護管理最高榮譽，但「治水沒有最好、只有更好」，已要求市府團隊不要放棄任何可能積淹水的地方，積極建設雨水下水道及抽水站，也要重視既有設施維護管理及防汛作業。（編輯：李淑華）1130826

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