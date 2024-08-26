台南海灘擱淺貨輪殘油外漏 航港局不排除3罰船東

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）多哥籍貨輪蘇菲亞號在颱風凱米影響期間，擱淺於台南黃金海岸喜樹沙灘，意外成景點，近日有漁民發現船體旁出現殘油外漏，航港局加設攔油索監控，也不排除對船東3度開罰。

民進黨立委林俊憲接獲漁民反映，今天下午邀集交通部航港局與台南市政府環保局等相關單位前往會勘，林俊憲表示，颱風凱米影響期間，共造成3艘船隻在台南沿海擱淺，部分機油洩漏對台南海洋環境與漁業生態系統造成嚴重衝擊，打卡景點變成污點。

林俊憲說，這樣的情況不僅破壞環境，也對漁民生計構成重大威脅，漁民是直接受害者，市府及航港局必須積極合作解決問題，並持續監控油污擴散情形，避免污染範圍擴大。

林俊憲強調，漁會是最了解當地海域情況單位，市府與航港局應與漁會合作，隨時為漁民更新資訊並建立即時通報窗口，目前雖已設置攔油索並進行清理工作，但油污隨海流擴散，現場情況仍須持續監控防止範圍擴大。

航港局專門委員吳玉玲表示，油櫃抽油作業已經完成，漏油是因船體遭海水拍打侵蝕，船體受海浪侵蝕，原夾縫中殘存油料外漏，目前2、3處漏油處已堵起，會持續監控污染及釐清後續管理權責，由於船體有輕微傾斜，會加強船體周遭安全維護，也呼籲民眾不要任意穿越圍籬，以免受傷。

吳玉玲表示，航港局已對蘇菲亞號船東開罰2次各新台幣10萬元，船東指稱預定下週提出船體拆除計畫，航港局收到後會進行審核，但若船東屆時仍未提報，航港局將再次開罰，並自行執行拆船計畫。

蘇菲亞號（SOPFIA）7月底擱淺於南區黃金海岸喜樹沙灘，吸引不少民眾前往觀看，還有網友稱為「台版鐵達尼號」場景，社群網站出現許多「網美照」，並分享拍攝技巧，意外成為爆紅景點，船身還曾遭不明人士塗鴉，船東8月7日委由施工單位在船體旁架設圍籬避免危險。（編輯：陳仁華）1130826