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海保署辦APEC圓桌會議 11經濟體聚焦2主題

2024/8/27 16:04（8/27 16:11 更新）
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海洋委員會海洋保育署27、28日在台北舉行「APEC企業／私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議」，主題聚焦「海洋保育下的經濟與社會韌性」與「以保護區域為基礎之永續經濟成長」，採實體及線上會議方式進行，有加拿大、印尼、美國、汶萊、紐西蘭等11個經濟體參加。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月27日
海洋委員會海洋保育署27、28日在台北舉行「APEC企業／私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議」，主題聚焦「海洋保育下的經濟與社會韌性」與「以保護區域為基礎之永續經濟成長」，採實體及線上會議方式進行，有加拿大、印尼、美國、汶萊、紐西蘭等11個經濟體參加。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月27日
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（中央社記者張已亷高雄27日電）海委會海保署今、明2天在台北舉辦APEC海洋環境永續圓桌會議，聚焦2大主題，集結11個經濟體、逾百人參加；主委管碧玲表示，盼藉國內外交流，為海洋保育與永續經濟找出路。

海洋委員會海洋保育署響應2024 APEC永續成長促進韌性的年度主題優先領域，27、28日舉行「APEC企業／私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議」，有來自加拿大、印尼、美國等APEC海洋與漁業工作小組（OFWG）經濟體17名講者，探討海洋保護與永續利用、傳統知識與海洋保育兼容解方。

管碧玲表示，圓桌會議有一重要議題為「海洋科學為基礎的保育措施與社會溝通」，科學研究顯示海洋生態系統脆弱性及其對全球環境深遠影響，需依科學制定有效保育措施，並轉化知識讓大眾理解與支持。

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管碧玲指出，7月31日獲總統制定公布的海洋保育法納入「其他有效保育措施的區域」（OECM）概念，作為海洋保護措施型式，會中將由加拿大講者分享制定OECM指引及認定經驗，藉汲取他國經驗，取得未來執法參考。

海保署新聞稿指出，會議主題聚焦「海洋保育下的經濟與社會韌性」與「以保護區域為基礎的永續經濟成長」，採實體及線上會議方式進行，有加拿大、印尼、美國、汶萊、紐西蘭等11個經濟體與會，盼藉海洋保育努力成果，為海洋產業及漁業永續發展帶來契機，幫助人們與海洋共生共融。（編輯：郭諭儒）1130827

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