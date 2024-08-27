議員批輕軌延宕浪費公帑 竹市：縣市路線須整合

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民進黨竹市議員今天指出，竹市輕軌可行性評估已完成並爭取到經費，但現任竹市府團隊不按原計畫執行，浪費公帑。竹市府表示，須再與竹縣討論整合路線，才能完善大新竹交通。

民進黨新竹市議員曾資程今天向中央社記者表示，民國106年新竹市獲得中央補助新竹輕軌可行性研究經費，隔年竹市爭取到中央綜合規劃經費，110年爭取到紅線（新竹市為主）建設經費新台幣1億元，但現任新竹市府團隊未按原定計劃，這1億元經費於112年全數保留未執行。

曾資程認為，竹市已做過輕軌可行性研究，竹縣市也可透過大新竹輕軌計畫合作備忘錄、縣市整合平台等進行跨縣市輕軌路線討論，但市府卻退回到原點要向中央爭取可行性研究，這是浪費公帑。

對此，新竹市交通處透過文字表示，過去的竹市輕軌可行性研究在111年因未整合縣市而遭中央駁回，不予核定，因可行性研究未過關，也沒有下階段的綜合規劃及取得建設經費。

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針對輕軌案，交通處指出，竹市府透過推動新竹縣市整合溝通平台、園縣市高峰會等合作橋梁已於112年11月28日共同簽署大新竹輕軌計畫合作備忘錄。

交通處表示，橫跨新竹縣、市的大新竹輕軌案，目前由竹市主政整合藍線（新竹縣為主）、紅線可行性研究報告，將持續召開工作會議討論整合，向中央爭取可行性研究核定，加速推動桃竹苗大矽谷計畫國家重大公共運輸建設，完善大新竹地區交通與都市發展。（編輯：戴光育）1130827