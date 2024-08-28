高市成立資訊處 陳其邁：強化市政數位治理

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）因應AI浪潮，為強化城市數位治理，推動產業數位轉型，高雄市長陳其邁宣布將把資訊中心改制為資訊處；並將研考會和資訊處整併升格為市府一級數位資訊專責機關。

陳其邁昨天在市政會議上拍板推動成立智慧城市與數位治理事務的專責一級機關，以2階段方式籌設，第1階段先將「資訊中心改制為資訊處」；第2階段將研考會和資訊處整併升格為市府一級數位資訊專責機關。

陳其邁今天透過新聞稿表示，市府已連續數週在市政會議上邀業界、學界等領域的AI專家，介紹生成式AI及大型語言模型（LLM）及相關應用，期許市府團隊對AI有一定知識基礎，並運用於市政建設；市府架構也進行相應調整。

陳其邁說明，資訊中心改制為資訊處，員額增加、預算增加、可調度與整合的資源增加，將有助於高雄的數位轉型。面對AI時代，應讓數位科技帶動市政革新，後續規劃研考會和資訊處整併升格。

陳其邁指出，研考會和資訊處整併升格後，研考會負責研究發展，整合資訊應用，有助於提出更符合AI時代的市政願景。研考會也肩任管制考核，有助於資訊處以整體視野配置各機關資訊資源，並透過類一條鞭管考機制，強化資訊人力職能。此外，整併有助於市政資訊向量化，市民服務智慧化，如1999客服更全面。

研考會主委陳博洲表示，研考會和資訊處整併涉及組織編修，需送交議會審議，故採分階段處理。資訊中心先改制，讓資訊能量能有初步提升。

陳博洲指出，整併升格有助於提升資安防護、資訊處理的效能，帶領市府數位轉型。中長期目標是透過數據分析、數位模擬，智慧整合等方式，提升市政的執行效率，強化市民的服務品質。（編輯：謝雅竹）1130828