議員質疑購物節標案圖利廠商 竹市府：依法招標

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）時代力量新竹市議員今天指出，竹市府舉辦購物節沒有行銷策略，對活絡商圈無助益，且活動是由成立僅3個月的廠商得標，質疑是否圖利廠商。市府表示，活動依法招標。

時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，由黨籍議員林彥甫、蔡惠婷及廖子齊針對新竹購物節提出許多不合理之處，質疑市府是拿人民的納稅錢裝闊。

林彥甫表示，新竹購物節活動沒有行銷策略，無法有效帶動在地經濟，且連加油、買菜的發票都可參加抽獎，甚至還可回朔至10月1日，對於活絡商圈根本沒幫助。

有關新竹購物節的標案，林彥甫指出，其中1間未得標廠商辦理過其他縣市的購物節活動，有經驗的廠商未能得標，卻由成立僅3個月的新公司拿下，懷疑是否圖利特定廠商。

蔡惠婷認為，市府缺乏活動策劃，無法讓市民對本地店家產生長期消費意願，購物節的舉辦模式與思考若不徹底調整，不管編列多少預算都是浪費。

廖子齊表示，活動安排在雙11和百貨週年慶期間，無法有效活絡本地商圈經濟，呼籲市府應重新檢討政策，將資金投放在真正有助於新竹經濟發展的計畫上。

新竹市代理市長邱臣遠今天出席活動時接受媒體聯訪指出，相關預算編列市府都恪遵財政紀律，依法進行公開招標，此次購物節邀集1000家特約商店，盼透過購物節活化地方經濟跟傳統商圈。（編輯：李錫璋）1131024