竹北市公所汰換路燈 打造節能照明城市

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣竹北市公所今天表示，為打造省電、環境友善城市，推動路燈汰換，目前進行人口及路燈密度高的高鐵區，將傳統耗能的鈉燈換為LED燈，讓民眾享有良好照明，也可節能。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者說，竹北市有1.5萬餘盞路燈，其中4022盞已是LED燈，其餘皆為傳統鈉燈，部分燈具甚至已超過20年未更換。

他說，因燈光昏暗對於夜間行車安全，以及市民的日常生活造成潛在危險，加上傳統鈉燈耗電量大，不符合節能、節電訴求，經統計，去年僅路燈電費支出達新台幣1610萬元，龐大的用電成本凸顯更新路燈必要性。

鄭朝方表示，首波汰換從高鐵區的1500盞開始分期施作，第1期446盞於高鐵新竹站附近的主要道路，並以縱向街道先行更換，包含文興路一段及二段、嘉豐五路一段及二段、嘉豐南路一段及二段、高鐵五至七路及九路、高鐵東一路及二路、嘉祥五路、嘉豐北路，已於10月初完工，預估每年將可省下46萬餘元的電費。

他說，第2期則為橫向道路，有高鐵二路、復興二路、復興三路一段及二段、六家五路一段及二段、隘口二路、嘉豐六路一段及二段、嘉豐十一路一段及二段等近500盞將於11月底前完成。

鄭朝方指出，竹北市全市的路燈汰換，預計117年完成，朝向智慧綠能城市的方向邁進。（編輯：李淑華）1131024