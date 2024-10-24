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創新科技藝術展桃機亮相 提升台灣科技形象能見度

2024/10/24 17:54（10/24 18:51 更新）
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昇恒昌基金會「科技．藝遊」數位藝術展正在桃園國際機場展出，其中藝術家楊泳梁作品「極夜霓虹」由AI影像生成，引導觀眾深入思考現代都市生活的複雜性。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年10月24日
昇恒昌基金會「科技．藝遊」數位藝術展正在桃園國際機場展出，其中藝術家楊泳梁作品「極夜霓虹」由AI影像生成，引導觀眾深入思考現代都市生活的複雜性。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年10月24日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）財團法人昇恆昌基金會為展現台灣現代化數位科技與藝術創新成果，今天起在第二航廈候機室前舉辦「科技．藝遊」數位藝術展，盼提升台灣科技形象能見度，促進文化交流。

隨著科技進步也改變當代藝術呈現形式，為讓來自世界各地旅客能欣賞並體驗台灣科技與藝術，昇恒昌基金會在第二航廈C1候機室前舉辦「科技．藝遊」2024昇恆昌數位藝術展，展出獲總統府頒贈「台灣之光」的藝術家黃心健，利用紅外線肢體感測創作「阿根廷，我能跟你跳支舞嗎？」影像互動裝置。

另外還展出由藝術家楊泳梁製作、來自桃園科技藝術節的展品「極夜霓虹」，作品由AI影像生成，作者以其獨特視角，將紐約、巴黎、倫敦等各大城市風貌，與中國山水相結合，引導觀眾深入思考現代都市生活複雜性。

展覽也特別與國立清華大學數位美學暨科技文化研究實驗室合作，實驗室教授邱誌勇致詞表示，團隊運用桃園國際機場去年入出境人數數據打造作品「微平衡」，作品如展翅的翼呈現4種速度波動，希望以年輕人視野來看待不斷更新及往前邁進的桃機，透過團隊對於機場人流理解創作客製化作品，讓旅客對作品產生共鳴。

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昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜指出，「科技．藝遊」不僅展示藝術美感，更希望讓全球旅客在搭機離台前，沉浸在互動式科技藝術體驗、感受台灣創新魅力，在桃園國際機場留下對台灣難忘印象。

潘翠宜強調，昇恆昌免稅商店在國門第一線服務旅客之餘，也以推廣台灣藝術文化、提升觀光為使命，往後將持續在機場獨特展覽環境，為台灣藝文創造國際曝光機會，進一步推廣台灣文化與藝術，為國民外交盡一分力。（編輯：方沛清）1131024

財團法人昇恆昌基金會即日起在桃園國際機場第2航廈候機室前舉辦數位藝術展「科技．藝遊」，盼提升台灣在國際的科技形象能見度，促進國際文化交流。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年10月24日
財團法人昇恆昌基金會即日起在桃園國際機場第2航廈候機室前舉辦數位藝術展「科技．藝遊」，盼提升台灣在國際的科技形象能見度，促進國際文化交流。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年10月24日
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