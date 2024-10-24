台7線宜蘭英士段坍方後搶通 夜間預警性封閉

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）公路局東區養護工程分局土表示，北橫公路台7線90公里處、宜蘭縣大同鄉英士段昨晚因降雨影響，坍方阻斷，今天傍晚搶通，考量入夜雨勢不穩，附近路段實施夜間預警性封路。

交通部公路局東區養護工程分局指出，受東北季風連續降雨影響，台7線90公里處昨晚發生上邊坡坍方，大量岩塊土石崩落，共約2000立方公尺，其中還有1個重達200公噸巨岩，道路阻斷，用路人須改道通行。

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公路局東區養護工程分局表示，經搶災團隊搶修後，已於今天傍晚5時搶通，但考量入夜後恐還有強降雨及邊坡不穩，為維用路人安全，災點附近的台7線85至94公里處（百韜橋至牛鬥路段）從今晚6時起，實施夜間預警性封閉道路，明天上午7時再視情況後，決定是否開放通行。

宜蘭縣內平地主要鄉鎮市，包含宜蘭市、羅東鎮、五結鄉與冬山鄉，於傍晚也一度發生強降雨，造成低窪地區道路涵洞，還有部分道路淹水，影響民眾下班或下課，但入夜後雨勢稍緩，多數積水處逐漸消退。（編輯：方沛清）1131024