竹北市修訂學校藝文補助 提高至3萬元鼓勵學生參與

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣竹北市公所修訂各級學校藝文社團成果補助要點，成果補助從原本2萬元提高到3萬元，盼鼓勵學生參與藝文活動，也透過比賽及社團展現學習成果，增進藝術技能。

竹北市公所今天新聞稿指出，為提升學生美學素養，修訂「各級學校參加國際性或全國性藝文比賽補助要點」及「各級學校藝文社團成果補助要點」，鼓勵學生參與藝文活動，也展開多元學習。

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竹北市長鄭朝方說，這項補助要點過去補助範疇僅限美術、音樂、戲劇、舞蹈及民俗5大類，為符合現代多媒體趨勢，補助要點新增「設計類」；另外，原第5條申請時間及方式規定，需於比賽前15日函報提出申請補助時間，現在鬆綁「年度內提出申請」即可。

鄭朝方說，另在「各級學校藝文社團成果補助要點」補助原則，則從新台幣2萬增加至每案3萬元，每校申請數以2案為限；藝文活動場域不限校內或校外，支持學生參與藝文競賽與交流。（編輯：孫承武）1131025