台南樹谷園區擬設燃氣電廠惹議 林俊憲要求撤銷許可

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）九崴電力公司規劃在台南市樹谷園區設立天然氣發電廠引發爭議。民進黨立委林俊憲、郭國文與園區廠商、附近居民今天再度集結訴求反對；林俊憲表示，將要求台電撤銷籌設許可。

林俊憲、郭國文與台南市副議長林志展、市議員蔡麗青等人上午在安定區中榮里順天宮前召開記者會，不少附近地區居民及部分樹谷園區廠商代表前往聲援，並高舉各種抗議標語布條及手舉牌，表達反對訴求。

林俊憲表示，由於台電放水，讓九崴在沒有環評、沒有地方政府同意的狀況下，發給九崴電廠籌設許可，若將來沒有供電將面臨高額違約金，才會引起許多地方衝突，甚至意圖用欺瞞方法來通過環評，將全力要求台電將籌設許可撤銷，讓此案永久撤案。

他說，國家能源政策大家當然支持，但要依法、依相關規定進行，發電廠並不在樹谷園區可進駐行業類別中，不可以在錯誤的地方設電廠，此案絕對反對到底。

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郭國文表示，過去台電簽訂購售電合約（Power Purchase Agreement；簡稱PPA），必須滿足供氣證明、土地證明、系統衝擊評估、以及與地方最相關的環評核准函與地方政府同意函5大條件，但台電在2023年「放水」簽約，把環評與地方政府同意函拿掉，才引發此次九崴電廠相關爭議。

他說，行政程序過度簡便造成九崴到處亂找設置電廠地點，原先選址在安定區人口密集區，遭居民反抗後重新選址，意圖蓋在樹谷園區角落，卻同樣鄰近新市與安定市區，火力發電更不符合樹谷園區核准的行業別，雖然換了地點，但仍為不當選址，並非反對設置電廠，而是反對錯誤選址。（編輯：李淑華）1131027