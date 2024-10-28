苗栗甜柿延遲性災害落果損失慘 縣府將辦會勘

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣泰安、南庄甜柿正值產季，但疑受今年6、7月梅雨及颱風後影響，出現延遲性災害，落果嚴重，柿農紛紛向民代陳情；對此，苗栗縣政府農業處表示，將擇期辦理會勘。

無黨籍苗栗縣議員楊文昌表示，南庄山區盛產甜柿，是原鄉重要經濟作物，以往每逢產季假日，南庄遊客中心前的攤販區擺滿等著出售的當季甜柿，今年卻出現許多空的攤位。

楊文昌指出，柿農反映今年甜柿收穫量不及過去的4成，主要因為6月份的梅雨季節落果嚴重及7月凱米颱風來襲風強雨大，颱風過後連日太陽高溫照射，導致甜柿出現延遲性災情，落果、軟爛嚴重，有的農友甚至僅剩不到1成，苦不堪言。

楊文昌說，南庄鄉各甜柿產銷班員集體陳情指出，6月梅雨後曾向鄉公所申請災損，經改良場、縣府會勘結果未達現金救助標準，但歷經接連幾次颱風、大雨過後出現延遲性災損，柿農一年辛苦恐血本無歸。

國民黨苗栗縣議員劉美蘭指出，泰安鄉甜柿落果情況與南庄同樣嚴重，相較鄰近的台中市和平區柿農早已獲補助，苗栗縣農民卻仍在苦等。

縣府農業處表示，泰安鄉部分日前會同農業部農糧署、苗栗區農業改良場等相關單位勘災，近日將再安排到南庄鄉現勘，若損害率超過20%標準，將報請依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，以減輕果農損失。（編輯：陳清芳）1131028