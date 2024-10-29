推拿師任民政顧問發文涉腥羶色惹議 中市府要查

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）民進黨台中市議員施志昌與林祈烽今天揭露，1名孫姓推拿師在網路發布腥羶色貼文，竟擔任民政顧問等多項職務，要求市府查明處分。市府表示，將再調查，若屬實將解聘。

施志昌與林祈烽今天在市議會教育文化業務質詢時指出，近日孫姓推拿師在網路上發布涉及腥羶色的貼文引起爭議，進一步發現孫姓推拿師還擔任民政顧問、鄰長及到學校指導等，甚至還得今年好人好事代表。

施志昌表示，孫姓推拿師在網路上PO出自己服務的顧客，畫面極盡腥羶色，並加上噁心言論，例如賺到「視覺＋聽覺」、「我愛黑絲」，有人留言不雅言論，孫姓推拿師還會助長這些性騷擾的留言，最近遭到許多民眾反彈，孫姓推拿師也關閉個人社群網頁。

施志昌與林祈烽批評，這樣的人竟然還是台中市政府的民政顧問、鄰長，甚至得了今年的好人好事代表社會教育類。他詢問市府聘請顧問的標準是什麼，聽說此人是燕友後援會北區分會組長，所以市府才聘為民政顧問，是不是應該解聘，並將好人好事獎收回，希望市府查明處分。

台中市副市長鄭照新表示，目前不清楚此案，若真有此事，可能會予以解聘。

教育局長蔣偉民則指出，好人好事獎項是民間團體辦理，非市府所頒發。而孫姓推拿師是否擔任學校老師，目前沒收到訊息，還需要調查。（編輯：謝雅竹）1131029