議員批台中爵士音樂節亂象多 市府：將稽查取締

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中爵士音樂節已閉幕，市府宣稱吸引151.5萬人次參加，民進黨台中市議員林祈烽今天質疑活動期間脫序行為百出，市府表示，除加強勸導，也會與權責單位聯合稽查及取締開罰。

台中爵士音樂節11日到20日在市民廣場舉行，台中市政府統計，參與人次突破151.5萬人次，並帶動約新台幣20億元經濟效益。民進黨台中市議員林祈烽與施志昌今天在市議會教育文化業務質詢中認為，活動期間野餐墊亂象滿天飛外，更有許多民眾脫序行為引發爭議。

林祈烽表示，許多樂迷朋友向他投訴，市民廣場野餐墊滿天飛，一堆民眾中午就開始用野餐墊占好位置，甚至還有轉租野餐墊的景觀座位，平均每片250元，爵士黃牛1天要賺個4000到5000元沒有問題。

林祈烽說，到處都是野餐墊，不僅造成演出開始，民眾進場寸步難行，夾縫中甚至有民眾露出手臂刺青，恐嚇不讓別人過路；也有民眾飲酒過量，醉倒在路邊不省人事。

更令人匪夷所思的是，林祈烽表示，甚至有情侶在草地上演活春宮長達半個多小時，各式光怪陸離的景象，讓樂迷原本期待的爵士饗宴徹底變質，就連一旁的小吃攤位，1份米糕、豆乾或叉燒包，都要價高達100元，根本將民眾當冤大頭。

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文化局長陳佳君回應，因市民廣場每天有10萬人湧入，人力有限的情況下沒有及時掌握情資，事後發現許多民眾在晚上9時30分演出結束後，希望繼續享受這種氛圍而不願離去，才導致一些脫序行為。

針對野餐墊占位問題，文化局將洽有關單位研議相關規範，維護民眾觀賞戶外音樂會的品質；違反規定行為，除加強勸導外，也會與權責單位聯合稽查及取締開罰，維護良好的活動品質。（編輯：謝雅竹）1131029