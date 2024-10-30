本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 地方

颱風康芮逼近 南市府晚間視颱風動態討論停班課

2024/10/30 13:15（10/30 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風康芮逼近，台南市災害應變中心30日二級開設，市府已展開防颱整備。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年10月30日
颱風康芮逼近，台南市災害應變中心30日二級開設，市府已展開防颱整備。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年10月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南30日電）颱風康芮逼近，台南市災害應變中心今天二級開設，市府已展開防颱整備，預定晚上將視颱風最新動態，再開會討論明天是否停班停課。

台南市政府告訴中央社記者，颱風康芮陸上颱風警報發布，台南市已納入警戒區，若入夜後風雨明顯，市府將立刻討論明天是否停班停課等事宜，如果風雨不明顯，將視中央公布颱風最新動態再討論。

目前，市府預定下午至晚上期間開設一級災害應變中心，台南市長黃偉哲也要求市府團隊提高戒備，加強防颱整備，同時呼籲市民提早做好準備，注意自身安全，避免不必要外出。

市府已備妥23萬個沙包供民眾領取，巡檢64座抽水站及495台大型移動式抽水機，洩降60座滯洪池，以增加1100萬公噸蓄洪空間。側溝清淤12.8公里，清除淤泥45公噸。加強修剪健康路3段、中華西路等重點路段路樹，派員部署待命搶險。

此外，市府也備妥防汛塊1000座，並將3600片防水擋板分發給區公所及自主防災社區，視天氣及實際狀況使用。（編輯：李淑華）1131030

#台南市政府
#黃偉哲
#台南市
#台南市災害應變中心
#康芮
#颱風康芮
黃偉哲
颱風康芮逼近 台南整備防汛防災台南議員關心社宅租金 黃偉哲承諾照顧弱勢
康芮
強颱康芮來勢洶洶 氣象署追風計畫助預測分析颱風康芮暴風半徑320公里 創1996年賀伯侵台後最大紀錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：