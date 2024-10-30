颱風康芮逼近 南市府晚間視颱風動態討論停班課

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（中央社記者張榮祥台南30日電）颱風康芮逼近，台南市災害應變中心今天二級開設，市府已展開防颱整備，預定晚上將視颱風最新動態，再開會討論明天是否停班停課。

台南市政府告訴中央社記者，颱風康芮陸上颱風警報發布，台南市已納入警戒區，若入夜後風雨明顯，市府將立刻討論明天是否停班停課等事宜，如果風雨不明顯，將視中央公布颱風最新動態再討論。

目前，市府預定下午至晚上期間開設一級災害應變中心，台南市長黃偉哲也要求市府團隊提高戒備，加強防颱整備，同時呼籲市民提早做好準備，注意自身安全，避免不必要外出。

市府已備妥23萬個沙包供民眾領取，巡檢64座抽水站及495台大型移動式抽水機，洩降60座滯洪池，以增加1100萬公噸蓄洪空間。側溝清淤12.8公里，清除淤泥45公噸。加強修剪健康路3段、中華西路等重點路段路樹，派員部署待命搶險。

此外，市府也備妥防汛塊1000座，並將3600片防水擋板分發給區公所及自主防災社區，視天氣及實際狀況使用。（編輯：李淑華）1131030