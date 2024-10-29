颱風康芮逼近 台南整備防汛防災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）颱風康芮逼近，中央氣象署預估10月31日至11月1日最接近台灣，台南市長黃偉哲今天要求各單位做好防汛整備，預防災害。

黃偉哲今天指出，已指示各單位做好防汛整備，且完成易淹水地區排水、雨水下水道及道路側溝清淤，保養維護預布低窪地區抽水站及移動式抽水機，降低積淹水。

台南市政府水利局表示，昨天已啟動各項水利設施及在建工程防汛巡查，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機等，其中165條公告區域排水渠道巡查正常，區域排水清淤500公里，雨水下水道疏濬120公里，總清淤量11.7萬立方公尺。

此外，海尾寮排水治理等8處在建工程無防汛缺口及阻礙水流，八掌溪左岸防汛缺口封堵，64座抽水站及495台大型移動式抽水機完成巡檢、油料補充及試運轉，480台抽水機設置於易積淹水地區，1859座水門功能正常，60座滯洪池預洩降，增加蓄洪空間1100萬公噸。

水利局及各區公所也備妥23萬個砂包及1000座防汛塊，3600片防水擋板將分發給區公所及自主防災社區，視天氣及實際狀況使用。（編輯：張雅淨）1131029