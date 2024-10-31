台南沿海10級強風 5行政區逾6000戶一度停電

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（中央社記者張榮祥台南31日電）颱風康芮來襲，台南市今天清晨起風雨增強，沿海更出現10級強風，5個行政區逾6000戶人家一度停電，台電全力搶修，截至上午10時還有700多戶待復電。

台南市政府今天告訴中央社記者，台南沿海強風造成電線斷裂掉落，學甲區、新市區、白河區、七股區及北門區共6115戶人家一度停電，經台電搶修，學甲區及七股區共715戶待修，預估中午恢復供電。

台南市災害應變中心昨晚7時一級開設，台南市長黃偉哲今天上午8時召開第二次工作會報，他指出，目前正處於風量雨量上升期，應全力戒備，及時處理災情，降低交通影響。預估雨量雖不大，仍應注意河川內外水位差，避免淹水。

黃偉哲同時呼籲市民儘量不要出門，尤其是山區海邊易有強風豪雨，更應備妥存糧飲水，固定招牌，緊閉門窗、清理居家排水等。

市府表示，目前台南市預警性封路1處（新市區）、橋梁9座（永康區、新營區、鹽水區、新市區）。移動式抽水機部署480部，抽水站64座試運轉，水閘門1859座完成檢修測試，全市排水順暢。（編輯：謝雅竹）1131031