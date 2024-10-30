颱風康芮來襲 台南市3區預防性撤離70人

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（中央社記者張榮祥台南30日電）颱風康芮來襲，台南市明天停班停課，南市府今晚最新統計，全市已預防性撤離3區5里70人。

因應颱風康芮影響，台南市災害應變中心今晚7時一級開設，市長黃偉哲晚間8時召開第1次工作會報，聽取防颱工作整備；他指出，台南市明天平均風力7級、最大陣風10級，已達停班停課標準。

黃偉哲表示，預估颱風康芮風勢不小，路燈、行道樹、廣告看板、招牌、工地鷹架圍籬等應綁牢固定，相關單位人員及機具待命，若路樹倒伏或廣告招牌掉落，應以最快速度排除，大型廣告看板如不慎掉落，應依法開罰。

黃偉哲同時指示，向航港局確認台南周邊海域是否出現滯留船舶，以避免外籍貨輪蘇菲亞號擱淺事件重演；市府也將加固八掌溪堤防及麻豆區埤頭里、小埤里防汛等。

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市府表示，目前台南市無土石流警戒，也無道路封閉，但預警性封閉7座橋梁，包括永康區1座、新營區5座、鹽水區1座；截至今晚7時30分，台南市預防性撤離3區5里70人，分別是東山區66人、龍崎區1人、六甲區3人。

市府呼籲沿海居民預先聯繫區公所，了解沙包或防水擋板領取地點及使用方式，加強居家防颱整備，備妥存糧飲水，固定招牌，緊閉門窗，清理居家排水；若發生災情，可撥打1999通報。（編輯：陳仁華）1131030