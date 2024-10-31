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颱風康芮來襲 台中梨山聯外道路封閉

2024/10/31 14:55（10/31 15:06 更新）
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颱風康芮襲台，台中市梨山主要道路台8線、台七甲線以及中橫便道（圖）31日都因大雨落石導致交通阻斷，已封閉禁止通行。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
颱風康芮襲台，台中市梨山主要道路台8線、台七甲線以及中橫便道（圖）31日都因大雨落石導致交通阻斷，已封閉禁止通行。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）颱風康芮來襲，台中梨山主要道路台8線、台7甲線以及中橫便道，因大雨落石交通遭阻斷，已封閉禁止通行，保全巡查過程遭落石砸車，幸好人員平安；太平區土石流潛勢區則撤離5人。

台中市梨山地區今天持續降雨，台8線85公里至110公里（梨山到大禹嶺）路段、台7甲線52公里至45公里（武陵到思源）路段，因累積雨量達預警性封閉行動值，公路局谷關工務段今天上午實施封閉。

保全巡查中橫便道時還發生落石砸車事件，幸人員平安，但中橫便道今天中午12時、下午4時30分及明天早上7時通行班次取消，另台8線77公里靈甫橋路段也發生泥流阻斷交通，谷關工務段表示，將待大雨停歇邊坡穩定後再行搶修。

太平區黃竹里、東汴里、興隆里為土石流潛勢區，太平區長許貴芳協同當地里長，前往長龍路、德利路等土石流潛勢區的保全戶，進行關懷慰問和勸導撤離，德利路有2戶民眾共5人已自主撤離。（編輯：謝雅竹）1131031

颱風康芮襲台，台中市和平區中橫便道禁止通行，有保全31日駕駛前衛車前往巡邏時遭落石砸中，車頂凹了一個洞，幸好人員皆平安。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
颱風康芮襲台，台中市和平區中橫便道禁止通行，有保全31日駕駛前衛車前往巡邏時遭落石砸中，車頂凹了一個洞，幸好人員皆平安。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
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