嘉科園區施工清運釀揚塵惹怨 環保局促業者改善

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義科學園區施工廢土清運帶來揚塵，覆蓋農業溫室及農舍造成民怨；嘉縣環保局今天說，要求業者車輛運廢土出場時就要清洗乾淨，而非造成揚塵才補救，稽查到違法將開罰。

位於嘉義縣太保市的嘉義科學園區正在施工，工程公司向台糖租地堆置施工產生的廢土，堆置地點緊鄰太保市東勢里10餘處種植小番茄與瓜果的溫室及農舍、農路，造成溫室覆蓋塵土影響農作生長，且道路揚塵嚴重，農民透過民意代表向縣府陳情、檢舉，要求改善。

環保局告訴中央社記者，接獲陳情後到現場稽查並未發現揚塵情況，無法就民眾提供的檢舉影片直接告發，已與業者溝通要求車輛出場時就要清洗乾淨，而非把路面弄髒或造成附近揚塵，才做後續補救措施。

環保局強調，若稽查發現揚塵污染環境，將依法開罰。

太保市東勢里謝姓農民告訴中央社記者，施工廠商已協助噴水清除溫室塵土，加強灑水改善揚塵問題。但廠商在村莊旁堆廢土時都沒告知村民，且此處是較低窪的台糖農地可做為天然滯洪池，填土後若發生超大豪雨，恐造成東勢里淹水。

謝姓農民希望嘉義科學園區趕工之餘，也要顧及一旁農民的生計與維護環境品質，現在東勢里民未蒙其利、先受其害。

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局網頁指出，嘉義科學園區位於嘉義縣太保市，總面積88公頃，於2022年1月奉行政院核定推動，並於2023年5月辦理公共工程動土並提供廠商同步建廠。（編輯：謝雅竹）1131101

嘉義科學園區正在施工，工程公司向台糖租地堆置施工產生的廢土，堆置地點緊鄰太保市東勢里瓜果溫室及農舍、農路，造成多處溫室覆蓋塵土，影響農作生長。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月1日