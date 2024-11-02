彰化芬園大埔村現大批馬陸 入侵民宅牆壁天花板

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）彰化芬園鄉大埔村出現大批馬陸，民宅牆壁及天花板都有馬陸爬行，鄉公所緊急發消毒水給村民；民眾指出，村裡有塊空地讓馬陸大量繁殖，加上天氣不穩定，才會入侵民宅。

家住彰化縣芬園鄉大埔村的陳姓民眾今天接受媒體聯訪時說，在颱風來襲前，原本民宅內只發現幾隻馬陸，不以為意，沒想到過幾天後，數量越來越多，不僅牆壁及天花板都看得到，馬陸還爬進放在屋外的拖鞋。

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陳姓民眾指出，鄰居房子的圍牆也能看到馬陸爬來爬去，有人甚至早上掃地時都能掃到大馬陸，嚇到不敢開門，村民們不堪其擾找鄉公所幫忙，公所於是發放消毒水，讓大家清潔住家環境。

陳姓民眾說，村子裡有1塊空地因無人整理，雜草叢生，成為馬陸最佳的繁殖區域，加上最近有颱風，天氣不穩定，可能因此讓大批馬陸爬進民宅，影響村民們的生活。（編輯：謝雅竹）1131102