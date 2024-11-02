羅嘉翎拚鬥跆拳、劉啟群投入義診 入選新北影響力

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）國手羅嘉翎在跆拳道家庭中，面對教練父親的無差別待遇，爭氣發光發亮。路竹會醫師劉啟群，帶領志工全球義診30年，他們獲選「2024新北影響力」，今天分享影響社會的人生故事。

新北市府下午舉辦「2024新北影響力」分享會，邀如果兒童劇團創辦人趙自強、亞帕運羽球國手吳于嫣等人，分享人生經歷，以友善熱情、穩健務實和多元包容精神影響社會。

副市長劉和然致贈感謝立座，給貢寮國小新住民校長楊小梅、資深演員陳淑芳、神像雕刻家王兩傳、茶品牌主理人洪佳玉等11名獲選者，感謝他們透過自身影響力，激發更多人攜手創造未來。

將近30年的義診行醫，牙醫師劉啟群帶領路竹會醫療團，以實際行動走入偏鄉，走向世界各地，持續以影響力號召熱情的醫療與各類志工，讓世界認識台灣。一路承傳，已經有親子二代共同出勤醫療任務。

劉啟群從1999年的科索沃戰爭開始分享，那年，路竹會首度挑戰國際人道救援醫療，前往馬其頓難民營服務，也踏入無國界醫師的領域。至今400餘梯次義診，足跡遍布非洲、亞洲、中南美洲50個國家。

從台灣走出國際，無論海嘯、地震緊急救援，或人道服務，雖因國情與國際政治環境，服務成果與規劃的期待有落差，他說，有時或許幾顆抗生素就可拯救一條命，這在台灣很難想像。

劉啟群分享，曾在亞馬遜河的雨林部落中，1名幾乎被當地宣判等死的孩童病患，爸爸帶著來醫療站，經過將壓迫呼吸的病灶清創後，第2天孩童就痊癒了。

跆拳道國手羅嘉翎表示，出身跆拳道家庭，打從在娘胎中就練跆拳。會中，分享全家穿道服的照片。她說，透過各種選拔與比賽找到人生自信。在父親無差別待遇的訓練中，即使輸了比賽，也重新歸零，開始明天的腳步。

中華民國身障棒壘球協會理事長潘瑋杰，分享從小深受身障困擾而自卑，卻在加入身障棒球隊，重新找到生存的希望。希望透過團員們永不放棄的精神，推動運動平權。

新聞局表示，盼望透過人物的影響力，促進跨域交流與合作，讓今年獲選者傳遞人生故事的溫暖，以正向能量影響社會。（編輯：張銘坤）1131102