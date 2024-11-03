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台南天壇辦府城歷史健行 4.2公里串聯20處古蹟

2024/11/3 10:08（11/3 10:26 更新）
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台灣首廟天壇3日舉辦「2024台南府城歷史健行」，4.2公里路線串聯多處古蹟，台南市長黃偉哲（前右2）與參加者體驗部分路線。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月3日
台灣首廟天壇3日舉辦「2024台南府城歷史健行」，4.2公里路線串聯多處古蹟，台南市長黃偉哲（前右2）與參加者體驗部分路線。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台灣首廟天壇今天舉辦「2024台南府城歷史健行」，結合台南400主題，4.2公里路線串聯20處古蹟，吸引逾2000人參加，市長黃偉哲到場肯定宗教信仰中心舉辦健康休閒活動。

黃偉哲受邀主持活動開鑼儀式，並於活動開始後與參與民眾一起體驗部分健行路線；他致詞表示，天壇是台南歷史悠久且人潮聚集廟宇，更是在地民眾宗教信仰中心之一，在假日舉辦健康休閒活動，讓大家度過充實愉快假日。

他說，近期山陀兒、康芮等颱風來襲，感謝神明保佑市民平安，也希望參加民眾在健走後，把握機會參觀台灣設計展。

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台南市政府提供資料指出，天壇舉辦第2屆府城歷史健行，4.2公里路線串聯20處古蹟，包括北極殿、赤崁樓、大觀音亭等著名地標，活動倡導「無痕健行」精神，鼓勵民眾攜帶個人水瓶，維護古蹟環境，讓參加者在健走中深入探索府城歷史，增進對宗教文化與傳統建築了解。

台南市政府指出，主辦單位提供參加者紀念衫及健行護照，護照內含路線介紹、景點蓋印處，完成者可獲天壇祈福紀念獎牌、運動毛巾；此外，還準備超過200項摸彩好禮，在活動結束前進行抽獎。（編輯：陳仁華）1131103

黃偉哲
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