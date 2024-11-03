鈺洲啟航貨輪擱淺野柳 海保署：沒有油污外溢

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（中央社記者張已亷高雄3日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」在野柳岬擱淺。海保署表示，船體坐於礁岩並未有油污外溢，將每日監控現場及周邊海域，確保各式資材與人力調度，同時採檢周邊海域水質，做好萬全準備。

海洋委員會海洋保育署指出，貨輪「鈺洲啟航」10月29日因失去動力在野柳岬擱淺，殘油包括247公噸重油、37公噸輕油及滑油6280公升。

海保署長陸曉筠今天與國際船東除污聯盟（ITOPF）專家討論及交換意見，專家提出抽油作業安全為最優先目標，海保署將持續監督過程，避免造成海域環境污染。

陸曉筠表示，持續與航港局、海巡署、漁業署、新北市政府等相關單位密切合作，在海況許可後，督促船東及保險公司以最快速度完成抽油作業，盡可能減少對環境衝擊及風險。

海保署新聞稿指出，主委管碧玲相當關注殘油抽除工作，針對現場海象不佳造成抽油作業不易，可能增加海洋污染風險，已要求海保署嚴陣以待。

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海保署表示，目前4次衛星監控未發現油污，已執行22次油污擴散模擬，並備妥港灣型攔油索220米，新北市環保局港灣型攔油索240米、吸油棉片2100片、吸油棉卷800米、吸油棉索528米、吸油球1000顆等，放置野柳地質公園停車場。

另外在野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及大武崙漁港備便攔油索及吸油棉索，於台電協和電廠及核二廠進水口圍設攔油索保護，避免相關敏感區域遭受污染，並在擱淺船舶周圍海域5處點位採水，檢測pH值、水溫、鹽度、溶氧等項目，加強海域水質監控。（編輯：李淑華）1131103