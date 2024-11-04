本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統促黨幹部張孟崇與妻涉收中國7400萬元介選 檢依反滲透法起訴
首頁 / 地方
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮
首頁 / 地方

豪雨掏空瑞穗排水基礎恐危及台鐵軌道 花蓮縣府放太空包救急

2024/11/4 14:27（11/4 14:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮瑞穗瑞北坑排水基礎遭颱風影響掏空，花東鐵道梁柱立於此，民進黨籍議員胡仁順擔憂鐵路安全；縣府建設處表示，已和台鐵會勘，暫無立即危險，將放太空包等防範災情擴大。

颱風康芮挾帶豪大雨，導致瑞穗鄉瑞北坑大排湍急水流掏空鄰近道路路基，一旁即是台鐵花東線的鐵道橋梁基柱。

胡仁順表示，可能會再下大雨、甚至又有颱風生成，只要水流充沛繼續沖刷，就會危及鐵道基座，令人怵目驚心，是危及幾百條人命的事情。

胡仁順指出，由於此處是縣管排水系統，縣政府去年發包興建，今年就被大水沖毀，希望縣政府及早提出補救方法，降低流水衝擊，或評估箱涵改道，徹底改善安全問題。

對此，花蓮縣政府建設處長鄧子榆接受媒體聯訪表示，當地為排水匯入處，先前做了箱涵及引道，此次被沖毀的引道與鐵路橋墩較接近，昨天與台鐵人員等到現場會勘後，確認沒有立即性危險，現階段請鄉公所拋置太空包等方式緊急處置，避免災情再擴大，也請鄉公所儘速修復引道。（編輯：郭諭儒）1131104

延伸閱讀
颱風康芮農損逾12億 梨子占2億最慘重颱風康芮救助方案啟動 宜花東農產全品項可申請颱風後中橫東段多處崩坍 11/4下午搶通天祥至閣口
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：