颱風後中橫東段多處崩坍 11/4下午搶通天祥至閣口

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）颱風康芮在中橫公路山區降下驚人雨量，依氣象資料顯示，天祥地區24小時累積雨量達1200毫米以上，造成中橫東段多處崩坍，工務段連日搶災，預計明天下午3時搶通天祥至閣口路段。

公路局東區養護工程分局今天表示，省道台8線中橫公路大禹嶺至閣口路段，因0403花蓮強震過後，高位邊坡多處發生崩坍，再歷經康芮颱風重創，許多路段崩坍，滿目瘡痍。

東區養護工程分局指出，太魯閣工務段搶災團隊於風災過後，即動員多組人力與機具投入勘災與搶災工作，受限於中橫公路沿線數10處的邊坡坍方與路基缺口，以及天候因素，搶災、勘災困難，今天終於完成全線勘災，同時搶災團隊的搶災清坍工作也同步進行未歇。

台8線天祥以東至閣口路段，公路搶災團隊分別由閣口與天祥兩端全力搶災，目前剩下1處災點，即173.5k九曲洞隧道東口的路基缺口，長約35公尺，預計於明天下午3時搶通，屆時將解除天祥至閣口路段的封路管制、開放通行。

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天祥以西路段，其中大禹嶺至慈恩路段（台8線110.1k至131k）今天已搶通；華祿溪至天祥路段因2處較大的坍方災點及路基缺口災害，147k華祿溪路段及165.8k白楊路段，預定明天中午完成清坍，以進一步瞭解路基狀況後，再進行路基缺口搶災工法與搶通時間評估，屆時再公布恢復通行時間。

公路局呼籲用路人，在颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要避免進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：李淑華）1131103