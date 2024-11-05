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高雄旗山高灘地停車場工程 預計114年6月完工

2024/11/5 12:51
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）為紓解高雄市旗山市區假日車位難尋的情況，市府推動「旗山區高灘地停車場工程」。市府工務局新建工程處今天表示，工程期間將封閉民權二街前段至民權三街，預計明年6月完工通車。

工務局新建工程處今天新聞稿指出，市府、地方及中央合作推動「旗山區高灘地停車場工程」，已於10月底完成決標，預計12月開工，明年6月完工通車。

工務局表示，新設道路將直接銜接中華路（台3線），改建後的道路將縮短原先550公尺繞行路程，解決停車及交通壅塞問題，同時納入無障礙人行道設施，提供更加便利、安全的行人環境。

另外，也將在原有300輛停車場旁邊進行擴建，增加40個大客車停車位，便利團客至旗山觀光。

工務局表示，工程完工後，將改善進入停車場的道路動線及增加大客車停車空間，便利遊客使用堤外停車場，提升市區交通的流暢性，有助於旗山區觀光及整體發展。

新工處說明，施工期間，主要封閉民權二街前段至民權三街的道路，並將設置相關標誌提醒駕駛改道經過民權三街。中華路（台3線）則將維持正常通行。（編輯：龍柏安）1131105

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