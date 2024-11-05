竹縣AI智慧園區夯 智邦科技總部搶頭彩10日進駐

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）竹縣府今天指出，設置AI智慧園區吸引緯創資通、智邦科技、義隆電子及普生公司等設廠，智邦科技總部10日營運，成為首家營運科技廠，未來4家營運後將再創造4000個就業機會。

新竹縣政府今天透過文字稿表示，在經濟部前瞻基礎建設計畫補助支持下，新竹縣於民國108年獲核定設置AI智慧園區，總面積約12.61公頃，並於110年8月陸續啟用園區內道路、自來水及污水等管線，還有交通號誌、路燈及公園供民眾遊憩。

針對AI智慧園區案，竹縣府指出，在建置園區公共設施期間，同步於109年9月公告招商，在3個月內完成招商審查作業，並吸引緯創資通公司、智邦科技、義隆電子公司以及普生公司設廠。

竹縣府表示，智邦公司將於11月10日正式營運，成為AI智慧園區首家營運科技廠；普生公司興建廠房已取得使用執照，緯創資通預計113年底完工。

另外，義隆電子預計115年完工、116年啟用，預計竹縣AI智慧園區共可提供4000個就業機會，並創造高產值。（編輯：戴光育）1131105