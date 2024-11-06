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高醫岡山醫院整合居家醫療服務 與地方居護所結盟

2024/11/6 13:09
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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高醫岡山醫院今年8月起與大岡山地區在地永樂及新星渝居家護理所合作，提供岡山、楠梓、路竹以及橋頭等地區居家醫療照護整合服務，目前累積服務已超過30人次。

高醫岡山醫院表示，居家醫療團隊除了提供在宅醫療訪視以外，也與合作居護所至鄰近的聖傳、濟眾、德民、宏鑫等長照機構為住民看診。目前逐步提供整合、持續且完整的居家醫療照護，強化照護資源的連結與轉介。

高醫岡山醫院今天發布新聞稿表示，楠梓區94歲許伯伯心臟曾裝設支架，有多年高血壓病史，需定期往返赴市區醫院看診。今年因為結石接受碎石手術，出院時放置尿管，但返家後，復原狀況未如預期，又不便到醫院回診，家屬決定申請居家醫療。

高醫岡山醫院家醫科主任戴志融醫師率領醫療團隊訪視許伯伯，當天除了看診、開藥，也使用攜帶型超音波檢查膀胱，評估是否可以移除尿管。

戴志融表示，原先需要到醫院評估、執行的醫療行為，透過居家醫療合作計畫，由醫護人員組成居家照護團隊，每月定期主動到宅追蹤，可省去行動不便患者到醫院檢查的舟車勞頓，落實「病人在家，醫師到家」的看診。

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戴志融指出，衛福部健保署自105年起開始推動「居家醫療照護整合計畫」，以照顧失能及需要安寧療護的長者。往年在大岡山地區的居家醫療仰賴基層診所醫師，然而居家醫療服務的量能仍遠遠趕不上快速增長的需求。

戴志融說，透過每次出訪經驗，不斷優化各項流程，包含整合到宅抽血檢查、醫指付金流整合等，完善居家醫療服務流程。未來將持續與大岡山地區基層醫療整合，提供居家病患更周全的照顧，期盼提供給病患家屬最便利及安心的支持，減少個案往返醫院不便。（編輯：郭諭儒）1131106

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