新竹城市馬拉松遭指無新意 市府：賽道增空軍基地

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（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）2024新竹城市馬拉松17日登場，竹市府今天辦宣傳活動，有跑者說，活動形式包含代言人等與去年雷同無新意；市府說，今年安排休閒組可進新竹空軍基地，體驗不同的賽道風景。

新竹市政府今天為2024新竹城市馬拉松辦理宣傳活動，市府表示，新竹城市馬拉松17日在樹林頭公園登場，今年有1.2萬名跑者參賽，此次也再與新竹都城隍廟合作，為全馬及半馬的完賽跑者提供由城隍廟加持的專屬完賽徽章。

有跑者告訴中央社記者表示，今年的城市馬拉松與去年的活動雷同，除路線相似外，連宣傳活動有高相似度，市府已失去舉辦城市馬拉松新意，應要用心，讓活動更有新創意；另在宣傳活動所用毛巾，竟是去年2023年的毛巾，讓人感覺「沒誠意」。

對此，市府教育處人員告訴中央社記者說，今年城市馬拉松有安排休閒組的跑者可進新竹空軍基地，體驗不同的賽道風景，在賽道上更有地方特色。

對於使用2023年毛巾一事，教育處表示，已請委外廠商注意，確保讓今年跑者所獲毛巾為當年度，同時市府也規劃完賽禮以分流領取方式，確保賽事流程順暢。（編輯：李錫璋）1131106