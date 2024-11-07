繼續傳唱樹與土地故事 台東4名樹挺過強颱來襲

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）強颱康芮直撲台東，許多樹木遭連根拔起，「金城武樹」等4棵名樹挺過強風，顯得更屹立挺拔，繼續傳唱它們和土地的故事。

颱風過後，台東4棵名樹，池上「金城武樹」（長榮奉茶樹）、鹿野瑞源百年刺桐（莿桐）老樹、台東市臨海路旁的「公墓老樹」，以及台東市三角公園的「空中樹」備受關注。

金城武樹是1棵茄冬樹，過去是田間旁綁牛的小樹，和放茶壺供水給過路人飲用。103年長榮航空拍攝「I SEE YOU」全球廣告入境，一夕爆紅，每年春節假均湧入數萬人次，成為台東最高人氣景點。

從1棵綁牛的小樹，變成1年曾創造新台幣7億元產值的「金城武樹」，除觀光價值外，也傳承早期農村流傳下來的「奉茶」美德，「奉茶樹」讓遊客憶起農村純樸的民情與濃濃的人情味。

這棵樹於104年7月被麥德姆颱風連根拔起，驚動各界，台東縣政府和池上鄉公所聯手搶救，後來長榮航空邀請日本天皇的御用樹醫山下得男、川口佳久加入搶救金，終於恢復生機，這棵茄冬被稱為「台灣最幸福的一棵樹」。

每逢颱風，池上鄉公所就會請人牢牢固定，備受呵護。這次雖然挺過強颱，但枝葉被打落變得稀疏，被遊客嫌「變醜了，不想合照」。遊客說，金城武樹原來很漂亮，但現在「醜死了」；不過，還是有遊客爭相合照。

台東縣政府列管、樹齡逾110年的鹿野鄉瑞源刺桐巨木，原本是獵人休息的地方，逐漸長大後紅通通的花朵遠望像火把；民國92年遭到刺桐釉小蜂危害，開始與生命拔河，也成為台東平地僅存的百年刺桐老樹。

這20年來，這棵巨木用僅存的微薄生命力，和釉小蜂戰鬥，有時枝葉全枯萎，幾年後枝葉又展現生機，20年來反覆如此；原是每年開花，這20幾年僅3次盛開。

民國105年尼伯特颱風將最大的主枝吹斷，去年海葵颱風再吹斷1大主枝，這次強颱1支比汽油桶粗的主枝再被撕裂，飽受病蟲害摧殘的刺桐老樹目前樹幅縮小至不到原來的一半。

台東市臨海路、環保局辦公室旁的「公墓老樹」，原是台東市第1公墓內的欖仁樹。附近民眾說，20年前公墓遷移，怪手整地，將地面上樹木、遷移的墳墓都夷平，不知道為什麼僅留下這棵樹，目前是台東縣政府列管的珍貴樹木。

這棵巨木因沒有在道路旁，附近也沒有電線桿和住家，幾乎未曾遭到公務機關修剪過，是台東市區少有保留最完整樹幹和樹形的巨木。工人中午喜歡在樹下睡午覺，路人累了停下來休息，這10年則有遊民定居。

康芮強風掃落它弱勢枝條，雖然變得稀疏，但顯得樹幹更蒼勁，今天上午遊民幫忙整理附近環境，台東縣政府也將委託業者整修。

台東市三角公園的「空中樹」是1棵榕樹，109年間染病，公務機關原本要將它剷除，經台東市建築師黃斯聖四處請命，終於保留了這棵老榕樹，他自掏腰包並展開募款搶救。

樹醫師動外科手術截肢，挖掉被感染的樹頭和樹幹，整棵樹用支架撐住，就像1棵漂浮天空的樹，台東市民叫它為神奇的空中樹，這也是民間自發性搶救的老樹。許多學校帶學生到此生命教育，感受大家搶救老樹的意義。

這次強颱將它旁邊老榕樹吹得七零八落，但空中樹卻幾乎無損，讓附近民眾感到驚訝。

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農業部林試所全國種樹諮詢中心諮詢專家、樹木撫育專家陳正豐颱風過後特別趕到台東關心空中樹，他在臉書貼文說，「台東三角公園裡那1棵（空中樹），是我們台灣最精彩全國第1名的高水準故事樹（認真民間關心人群出錢出力的）」，「再看看它右手邊那1棵，大颱風挑戰過後，真的有點很漏氣的吧！」

台東4棵名樹，遭颱風康芮強風無情摧殘，有的雖然斷枝落葉，但依然挺拔，繼續承載它與土地的故事。（編輯：李淑華）1131107

颱風康芮先前直撲台灣造成各地樹木頻傳倒塌，台東地區首當其衝，鹿野鄉的百年刺桐樹主枝幹雖斷裂，但所幸並沒被連根拔起，成功挺過風災。中央社記者盧太城台東攝 113年11月7日

颱風康芮襲台造成大量樹木傾倒，不過台東市臨海路、環保局辦公室旁的公墓老樹（圖）成功挺過強風襲擊，雖然變得稀疏，但顯得樹幹更蒼勁，。中央社記者盧太城台東攝 113年11月7日